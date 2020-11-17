NBA’de hareketli gece

17 Kasım 2020 Salı, 10:53

NBA’de yarın gece yapılacak draft öncesinde hareketli bir gün yaşandı. Sezon ilk büyük takası Phoenix Suns ve Oklahoma City Thunder arasında gerçekleşti. Geçtiğimiz sezonu Oklahoma City ile tamamlayan Chris Paul, Abdel Nader, Kelly Oubre Jr. Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lecque ve 2022 ilk tur draft hakkı karşılığında Phoneix’e katıldı.

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığı ile kapatan Milwakue, eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic’i kadrosuna kattı. Bogdanovic ile Justin James’de Milwakue’ye katılırken, Ersan İlyasova, Donte Divincenzo ve DJ Wilson Sacramento Kings’e gönderildi. Milwakue Bucks ayrıca Eric Bledsoe, George Hill ve gelecek yıllara ait 3 draft hakkı karşılığında New Orleans Pelicans’dan Jrue Holiday’i kadrosuna kattı. ESPN’de yer alan haberde geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılabileceği ifade edilen Giannis Antetokounmpo’nun bu takas hamleleri sonrasında takımda kalmayı düşündüğü belirtildi.

James Harden ve Russell Westbrook’un takımdan ayrılmak istemesinin ardından açık pazar haline gelen Houston Rockets, bu sezonki ilk takasını gerçekleştirdi. Eski oyuncularından Trevor Ariza ile Portland’ın 2020 1.tur draft hakkı ve 2021 korumalı 1.tur draft hakkını alan Rockets, karşılığında Robert Covington’ı Portland’a gönderdi.

ESPN’de yer alan haberde James Harden, Houston’ın kontrat yenileme teklifini reddetti. Houston, yıldız oyuncuya yeni kontratta senelik 50 milyon dolar teklif etse de Harden’ın Brooklyn Nets’e takas olmak istediği belirtildi. Haberde iki takımın daha önce görüşme yapmadığı ancak Harden’ın isteğini yinelemesinin ardından resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Sözleşmesindeki oyuncu opsiyonu maddesiyle sınırsız serbest kalma hakkına sahip olan Demar Derozan bu hakkını kullanmayarak 1 sezon daha San Antonio Spurs’de kaldı. Derozan takımda kalarak gelecek sezon 27.7 milyon dolarlık kontratını korumuş oldu.