NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu
NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta Clippers'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-112 mağlup oldu.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta Clippers'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynarken, Louis Williams 19, Marcus Morris ve Patrick Beverley 17'şer sayı üretti.
Jazz'da Donovan Mitchell'in 35 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Karşılaşmayı Bojan Bogdanovic 23 sayı, Rudy Gobert 15 ribauntla tamamladı.
76ERS'I EMBİİD SIRTLADI
Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 50 sayı, 17 ribauntla kariyer rekoru kırdığı maçta Chigaco Bulls'u 112-105 yendi.
Tobias Harris'in 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı 76ers'ta, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz iki sayı kaydetti.
Bulls'ta Zach LaVine 30, Wendell Carter Jr. 15, Thaddeus Young 12 sayı üretti.
MURRAY'DAN CAVALİERS POTASINA 50 SAYI
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 120-103 yenildi.
Nuggets'ta kariyer rekoru kıran Jamal Murray, 50 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.
Üst üste 9. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta Colin Sexton 23 sayı, Jarrett Alan 20 sayı, 10 ribaunt, Cedi Osman 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı.
Sonuçlar
Orlando Magic-Golden State Warriors: 124-120
Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 103-120
Philadelphia 76ers-Chigaco Bulls: 112-105
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 121-109
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 114-132
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 98-85
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 109-95
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 81-86
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 116-112
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!
Video Haberler
- İzmit'te şoke eden olay! O anlar kamerada
- ABD'de göldeki ağaçlar dondu
- Tunceli'de yaban keçisi sürüsü fotokapanda
- Ekipleri alarma geçiren olay! Evinde uyurken bulundu
- İstanbul'da kaydedildi! Yolcu taksiden böyle atladı
- Ünlü katmerci kafasına taşla vurularak öldürüldü
- AKP'de tablet çelişkisi! Sayılar birbirini tutmadı
- Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı!
- 340 santim uzunluğunda! Üzerinde İbranice yazılar var
- Profesör, kadına şiddeti buzla eleştirdi
En Çok Okunan Haberler
- Ayşe öğretmenden AKP'li Zengin'e yanıt
- CHP'den beklenen 'Damat' açıklaması geldi
- Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
- CHP'den dikkat çeken Berat Albayrak videosu
- Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
- Uğur Şahin’den BioNTech aşısında fiyat açıklaması
- 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
- 28 yıl önce kaçırıldı, o anları Cumhuriyet'e anlattı
- AKP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!
- Fahrettin Altun'a yapılan eleştirileri hedef aldı!