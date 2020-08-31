NBA'de kavga çıktı!

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:30

NBA playofflarında Batı Konferansı ilk tur altıncı maçında Dallas Mavericks ile Los Angeles Clippers bir araya geldi. Maça damga vuran olay seride 3-2 üstünlüğü bulunan Clippers'tan Marcus Morris'in Dallas'ın yıldızı Luka Doncic'e yaptığı faul oldu.

İlk çeyreğin bitimine 1:07 kala Clippers 27-25 öndeyken Mavericks hücumunda Marcus Morris, potaya yönelen Doncic'in kafasına vurarak faul yaptı. Sert faulü nedeniyle Morris oyundan atıldı.

Aldığı darbeyle yere düşen Doncic kalkıp Morris'in üstüne yürümeye çalışınca bench'teki ve sahadaki takım arkadaşları araya girdi.

Doncic güçlükle sakinleştirildi. Serinin beşinci maçında yine Morris, Doncic'in daha önce sakatlık geçirdiği sol bileğine basmıştı.

Maçın ardından hareketi kasıtlı yaptığı öne sürülen Morris, iddialara "Bu oyunu hem kendime, hem de diğer oyunculara saygı çerçevesinde oynuyorum. Birini sakatlamaya çalışacağımı düşünmek delilik" şeklinde yanıt vermişti.



