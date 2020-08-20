NBA'de koronavirüs kontrolleri
NBA'de oyuncuların girdiği testlerin sonuçları her hafta açıklanmaya devam edecek.
NBA ve oyuncular birliği NBPA, 341 oyuncuya yaptıkları kovid-19 testisinin sonuçlarının negatif çıktığını ve 12 Ağustos’ta açıklanan testlerde olduğu gibi vaka sayının “sıfır” olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada Orlando’daki fanusun dışına çıkan oyuncuların dönüşlerinde yapılan testte pozitif sonuç çıkması durumunda karantina protokollerinin uygulanacağı ve fanustaki herkesten izole edileceği tekrar vurgulandı.
NBA’de playofflar 16 takımın katılımıyla 17 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yeniden başlayan sezonda oyuncuların girdiği testlerin sonuçları her hafta açıklanmaya devam edecek.
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