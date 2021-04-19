NBA'de New York Knicks galibiyet serisini altı maça çıkardı
NBA'de New Orleans Pelicans'ı 122-112 mağlup eden New York Knicks üst üste altıncı kez kazandı.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinden Knicks'in Batı Konferansı'ndan Pelicans'ı konuk ettiği müsabakanın normal süresi 103-103 eşitlikle sona erdi. Uzatma periyodunun ardından Knicks, rakibini 10 sayı farkla mağlup etti.
Knicks'te Julius Randle 33 sayı ve 10 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulunurken Derrick Rose 23 sayı üretti.
Pelicans'ta Zion Williamson'un 34 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
CLIPPERS'TAN 17. MAÇTA 14. GALİBİYET
Batı Konferansı'nın güçlü temsilcisi Los Angeles Clippers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 124-105 yenerek oynadığı son 17 maçta 14. galibiyetini kazandı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 15 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken Paul George 23 sayı üretti.
Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Karl-Anthony Towns 16 sayı ile oynadı.
SONUÇLAR
Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 129-117
New York Knicks-New Orleans Pelicans: 122-112
Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 109-101
Orlando Magic-Houston Rockets: 110-114
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 112-106
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 107-121
Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 124-105
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