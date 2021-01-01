NBA'de oyunculara elektronik kelepçe gibi sensör!

01 Ocak 2021 Cuma, 12:43

NBA yönetimi 7 Ocak’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla oyunculara sensör takma zorunluluğu getirdi.

ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin temas izleme programına yeni kurallar getireceği belirtildi. Oyuncuların ve antrenörlerin hazırlanan temas sensörünü antrenmana ve maça giderken ve takımdan ayrı olarak gidecekleri yerlerde takma zorunlulukları olacağı ifade edildi. Sensörlerin maç esnasında ve takımların maç için gittiği şehirlerde kaldıkları otellerde takılmayacağı kaydedildi. 23 Aralık’ta başlayan test döneminin ardından 7 Ocak’ta sensör uygulamasına geçileceği ve sensör takan kişinin 1 metre 85 santimetre yakınına birisinin gelmesi halinde uyarı vereceği belirtildi. Sensörlerin GPS konumunu kaydetmeyeceği, sadece takip sistemi olarak kullanılacağı ifade edildi. Oyuncuların ve antrenörlerin sensörü taktıkları süre boyunca yüz yüze görüştükleri kişilerle etkileşim mesafesinin ve görüşme süresinin kaydedileceği belirtildi. NBA’in başkan yardımcısı David Weiss, oyuncular sendikası ve yetkili doktorlarla görüşme yaptıktan sonra bu kararı aldıklarını söylerken ESPN’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı, ‘’ Yalnızca vakalar olduğunda değil, proaktif olarak temasları azaltmaya çalışacağız bu sistemden oldukça umutluyuz. ‘’

Her takımdan en az iki personelin sensör sisteminden sorumlu olacağı ve verilerin lig yönetimi ile paylaşılması için yardımcı olacağı ifade edildi. Kaydedilen verilerin isimsiz bir şekilde işleneceği ve bireysel erişime kapalı olacağı belirtildi. Benzer bir sensör sistemi geçtiğimiz sezon Amerikan Futbol Ligi NFL’de kullanılmıştı.