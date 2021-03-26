NBA’de takas gecesine Miami Heat damga vurdu

26 Mart 2021 Cuma, 10:40

NBA’de dün gece yapılan takaslarla takımların takas yapma hakkı sezon sonuna kadar sona erdi. Hareketli bir son gün yaşanırken Miami Heat kadrosunda birçok değişikliğe gitti.

Geçtiğimiz sezonun finalisti Heat, Kelly Olynyk, Avery Bradley ve draft değişim hakkı karşılığında Houston’dan Victor Oladipo’yu kadrosuna kattı. Eski Fenerbahçeli Nemanja Bjelica da Sacramento’dan Moe Harkless ve Chris Silva karşılığında Miami’ye takaslandı.

ESPN’de yer alan haberde altı sezondur San Antonio Spurs forması giyen LaMarcus Aldridge’in takımıyla kontratını feshettiği ve Miami Heat ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

KYLE LOWRY TAKIMDA KALDI

Takımların takas yapabileceği son günün bir diğer hareketli takımı ise Toronto Raptors’dı. Matt Thomas’ı Utah Jazz’a, Terence Davis’i Sacramento Kings’e gönderen Kanada ekibi, karşılığında iki tane geleceğe dönük ikinci tur draft hakkı aldı. Raptors ayrıca, Norman Powell’ı Portland’a gönderirken karşılığında Gary Trent Jr. ve Rodney Hood’u takıma kazandırdı. Toronto’da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kyle Lowry’nin takası gerçekleşmedi. Tecrübeli oyun kurucu ile Lakers ve Miami Heat ilgileniyordu.

REDDICK VE MELLI MAVERICKS’TE

Lowry ile birlikte son gün takaslanması beklenen Lonzo Ball New Orleans’da kalırken takımda iki isim Dallas’a gönderildi. Tecrübeli şutör JJ Reddick ve eski Fenerbahçeli Nicolo Melli Dallas’ın yolunu tutarken Pelicans karşılığında James Johnson, Wes Iwundu ve ikinci tur draft hakkı aldı.

RAJON RONDO LOS ANGELES’A DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers ile şampiyonluğu ulaşan ve sezon sonunda serbest oyuncu olan Rajon Rondo kısa bir sürenin ardından Los Angeles’a döndü. Yazın Atlanta Hawks ile sözleşme imzalayan Rondo, Clippers’a takas olurken Atlanta Lou Williams ve iki adet ikinci tur draft hakkı aldı.

ORLANDO TAKIMI YENİLEDİ

Son günü aktif geçiren takımlardan olan Orlando Magic, kadrodaki yıldız isimlerden Aaron Gordon ve Nikola Vucevic’i takımdan gönderdi. Aaron Gordon ile birlikte Gary Clark Denver’a takas olurken Magic karşılığında Garry Harris, RJ Hampton ve 2025 birinci tur korumalı draft hakkını aldı. Takımın yıldızı Nikola Vucevic ve Al Farouq Aminu ise Otto Porter ve Wendell Carter Jr karşılığında Chicago Bulls’a gönderildi. Orlando ayrıca Bulls’dan 2021 ve 2023 birinci tur draft haklarını aldı. Takımdaki bir diğer oyuncu Evan Fournier ise Boston Celtics’e katılırken Magic, 2 adet ikinci tur draft hakkı elde etti.

OKLAHOMA 34 DRAFT HAKKINA ULAŞTI

Geçtiğimiz yıllarda yaptığı takaslarla birçok takımın draft hakkını elinde bulunduran Oklahoma City Thunder, dünkü hamleleriyle önümüzdeki yedi NBA Draftı’nda toplam 34 seçim hakkına sahip oldu. Takımların 15 kişiden oluştuğu düşünüldüğünde Thunder, sadece draft yoluyla iki kez takım kurma hakkına ulaştı.