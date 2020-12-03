NBA'in dolar milyarderinden yeni imza

03 Aralık 2020 Perşembe, 13:42

Los Angeles Lakers’ı 10 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa götüren takımın lideri olan LeBron James, 85 milyon dolar değerinde iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı. LeBron, bu sözleşme ile 20. yılına ulaşacak kariyeri boyunca yaklaşık 430 milyon doları kasasına koymayı garantilemiş oldu. Ve bu rakam sadece kulüplerle yaptığı sözleşmelerden kazandığı garanti para…

Bunun dışında yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla servetini katlayan 35 yaşındaki sporcunun kariyer kazancının şimdiden 1 milyar Dolar’ı aştığı tahmin ediliyor.

ESPN’e göre; 2015 yılında ticari anlaşmalar sayesinde 765 milyon Dolar’dan fazla kazandı. Forbes’ın tahminlerine göre ise, 2018’de James’in net değeri 450 milyon Dolar’dı. Kazancının önemli bir bölümünü yatırımlara ayıran LeBron James, 2011 yılında İngiliz futbol kulübü Liverpool’un yüzde 2’lik hissesini 6,5 milyon Dolar’a almıştı. Ve bu hisselerin günümüzdeki değeri yaklaşık 32 milyon Dolar!

