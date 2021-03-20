NCAA’de çifte standart

20 Mart 2021 Cumartesi, 14:08

Her yıl mart ayının ortalarında başlayan ve sporcuların profesyonel olma yolunda kendilerini gösterebileceklerini en önemli turnuva olan March Madness geçtiğimiz günlerde başladı.

64 üniversitenin katıldığı ve eliminasyon sistemine göre oynanan turnuvanın bu yıl pandemi sebebiyle bubble ortamında oynanacağı açıklanmıştı. Erkekler turnuvasının Indianapolis’te, kadınlar turnuvasının ise San Antonio’da düzenleneceği ifade edilmişti. İki gün önce başlayan iki turnuvada kadın ve erkek basketbolculara sağlanan imkanlar sonrasında ise sporculardan yönetime eleştiri geldi.

ŞARTLAR EŞİT DEĞİL

İki bubble arasındaki farklılığa dikkat çeken ilk isim Oregon Üniversitesi’nden Sedona Prince oldu. Prince, kadınlar için hazırlanan antrenman ekipmanlarıyla erkekler için hazırlananları karşılaştırdığı bir video yayınladı.

Prince yaptığı paylaşımda, “Bu sorundan dolayı üzülmüyorsanız, siz de onun bir parçasısınız,” ifadelerini kullandı. Erkekler için büyük bir alan ve çok sayıda kondisyon aleti yer alırken kadınlar için daha küçük bir alanın ve az sayıda antrenman ekipmanının hazırlandığı ifade edildi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ FARKLI YAPILIYOR

Connecticut Üniversitesi Başantrenörü Geno Auriemma, gazetecilere verdiği demeçte kadın sporcular için antijen testlerinin kullanıldığını, erkekler için ise standart koronavirüs testlerinin tercih edildiğini söyledi. Bunun bazı sorunları da beraberinde getirdiğini söyleyen İtalyan antrenör, sporculara promosyon amaçlı dağıtılan yiyeceklerde de farklılıklar olduğunu belirtti.

YÖNETİM HATAYI KABUL ETTİ

NCAA’ın kadın basketbolundan sorumlu başkan yardımcısı Lynn Holzman, "Bu yıl San Antonio'da 64 takım için hazırladığımız şeyde yetersiz kaldık ve bunu kabul ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

NCAA Basketbol Başkan Yardımcısı Dan Gavitt ise hatayı üstlenirken şu şunları söyledi, “Bu hatayı mümkün olan en kısa sürede düzelteceğiz. Kadın basketbolculardan, antrenörlerden ve Kadın Basketbol Komitesi’nden tüm yaşananlar için özür diliyorum.”