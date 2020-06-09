‘Ne geldiyse F.bahcelilerden’

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den iki cümlelik de olsa bir açıklama bekliyor. Özdemir verdiği röportajda Fenerbahçe’yi hedef mi aldı, yoksa dili mi sürçtü? “Bilinçli yaptı” diyen de var, “dili sürçtü” diyen de. Bu kaos böyle bir süre devam edecek. Taa ki iş tatlıya bağlanıncaya kadar. Özdemir ortaya çıkmadıkca bu işin tatlıya bağlanması zor görünüyor.

‘ELE GEÇİRMEK İÇİN’

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in beyanatları üzerine FB TV’ye açıklamalarda bulundu. İşte konuşmasından satır başları:

- Bizlerin üst kimliği F.Bahçe’dir. 2011 yılı 3 Temmuz’unda o günün savcıları, emniyet mensupları ve bağlı oldukları meşhur örgüt elemanları kulübümüzü ele geçirmek için bir eylemde bulundular. O zamanlar Sayın Nihat Özdemir başkan vekili, Ali Koç da asbaşkandı.

‘ÖZDEMİR DE MÜCADELE ETTİ’

- Aziz Yıldırım’ın cezaevine gitmesinden sonra da Nihat Özdemir ve Ali Koç başta olmak üzere o günkü yöneticiler canla başla haksızlığa uğradığımızı, böyle bir şike olayının aslının olmadığı ve bunun bir gün mutlaka ortaya çıkıp bu kumpası kuranların mahcup olacaklarını devamlı beyan ettiler. Bunların en başında da Nihat Özdemir geliyordu. Aradan geçen 9 sene içerisinde çok şeyler değişti. 2011 yılındaki TFF Başkanı da bir kulüp üyemiz Sayın Mehmet Ali Aydınlar’dı. Bizim şanssızlığımız, başımıza ne gelmişse federasyonda bizleri temsil eden, Fenerbahçeli olmakla övünen ama Fenerbahçe’ye haksızlık yapıldığı zaman bilerek, bilmeyerek, sessiz kalarak veya başka türlü konuşarak cephe alan insanlarla mücadeleyle geçti.

‘ŞİKE DEĞİL KUMPAS’

- 2011’de şikenin olmadığı, yapılan hareketin bir kumpas olduğu, bu kumpasın da terör örgütü sempatizanı, mensubu polisler, savcılar ve hakimler tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı. Nihat Özdemir eğer, “2011 yılında şike var” diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Kendisinin de bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum.