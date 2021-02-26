Ne Gençlerbirliği,ne Yeni Malatyaspor
Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
34. dakikada Tetteh Malatyaspor'u öne geçirdi.
60. dakikada Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Ayite topu biraz sürdükten sonra önündeki boşluktan yararlanarak ceza sahası dışından sert vurdu. Ayite’nin vuruşu direkte patladı. Seken top kaleci Ertaç’ın sırtına çarparak ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Gençlerbirliği savunmasındaki boşluktan yararlanan Mustafa Eskihellaç, aldığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eskihellaç, topu az farkla soldan dışarıya gönderdi.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, İbrahim Bozbey x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Polomat dk. 46 x), Halil İbrahim Pehlivan xx (Murat Yıldırım dk. 77 x), Piris xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx (Sefa Yılmaz dk. 46 x), Candeias xx (Spiridonovic dk. 88 ?), Ayite xx, Sandro Lima xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan,
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Semih Kaya x, Wallace xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Hadebe xx, Ahmed Ildız xx (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Jetmir dk. 88 ?), Mallan xx (Umut Bulut dk. 46 x), Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir
Teknik Sorumlu: Ali Ravcı
Goller: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor), Ertaç Özbir (dk. 60 kk.) (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kartlar: Semih Kaya (dk. 22) (Malatyaspor), Ayite, dk. 71 (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
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