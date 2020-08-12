Necmettin Erbakan’ın kardeşi Kemalettin Erbakan yaşamını yitirdi
Milli Görüş hareketi lideri, Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan yaşamını yitirdi.
Milli Görüş hareketi lideri, Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan yaşamını yitirdi. 92 yaşındaki Erbakan, diş hekimiydi.
Kemalettin Erbakan'ın cenaze töreni ile ilgili bilgilerin ilerleyen saatlerde açıklanacağı duyuruldu.
1928 doğumlu Kemalettin Erbakan 1950"lerden itibaren İstanbul"da "Milli Görüş" hareketinde yer aldı. Diş hekimi olan Kemalettin Erbakan’ın, Milli Görüş hareketi lideri Necmettin Erbakan'ın hatıralarını anlattığı, "Etraftakiler" adlı bir de kitabı bulunuyor.
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