Nef Başkanı Erden Timur, konut maliyetlerine dikkat çekti: Yüzde 15 zam kapıda

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, inşaat sektöründe maliyetlerin yüzde 140-150 yükseldiğini belirterek “Alım gücü zaten düşüyor. Konut fiyatlarının artması konut geliştiricilerinin hiç istemediği bir konu. Konut fiyatlarında minimum yüzde 15 fiyat artışı olacak” diye konuştu.

Erden Timur, Nef’in Bodrum’daki projeleriyle ilgili düzenlediği toplantıda Bodrum’da kiraların son bir yılda yüzde 35-40 artığını, yatırımların geri dönüş süresinin de (amortisman) son dönemdeki yoğun ilgiden dolayı 8-10 yıla kadar düştüğünü, bu sürenin İstanbul’da 20-25 yıl olduğunu vurguladı. Timur, “Bizim Nef Reserve Yalıkavak projemizde yer alan 3+1 konutlar geçen yıl aylık 60 bin TL’ye kiraya verirken şimdi bu rakam 85 bin TL’ye çıktı. 120 bin TL isteyen mülk sahibi var” diye konuştu.

8 milyar 813 milyon TL değerindeki stok satışları ve 3 milyar 427 milyon TL’lik de yeni satışa çıkacak yatırımları bulunduğunu aktaran Erden Timur şu değerlendirmeleri yaptı:

- 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarımızı yüzde 28 yükselttik. 2021 yılında konut teslimlerine devam ediyoruz.

SAPANCA'YA 600 MİLYON LİRALIK PROJE

- Yatırım tutarı 600 milyon TL’lik Sapanca’daki yeni projeye başlayacağız. Projede 100 villa, 80 rezidans ve bir otel yer alacak.

- Bundan sonraki süreçte arsa satın alıp proje yapacağız. Arsa geliştirmede ağırlığımız İstanbul dışında olacak. İzmir’de yeni bir projeye başlayacağız. Bodrum’da da iki arsamız daha var.

- İnşaatı devam eden projelerde kalan etapların tamamlanması için 180 milyon TL’lik yatırım gerçekleştireceğiz. Bu yılı toplamda 780 milyon TL yatırım ile tamamlamış olacağız.

- Bu yılın ilk yarısında 1.417 adet konut sattık ve 716 milyon TL ciro elde ettik. Yılın tamamında 1.4 milyar TL’lik satış hedefliyoruz.

- Kuruluşunun 11. Yılını kutlayan Nef, 4’ü arsa olmak üzere toplamda 42 projeyi hayata geçirdi ve 32 milyar 440 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

- Lüks segmente hitap eden Nef Reserve’in hali hazırda Bodrum’da 2.8 milyar TL yatırım değeriyle Nef Reserve Gölköy, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Reserve Hebil adıyla üç projesi var. Gölköy’de fiyatlar 1.8 milyon ile 7.1 milyon Avro arasında değişiyor. Teslimatların yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

- Nef keşfi olan Fold Home ve Fold City projelerinin yanı sıra Nef Reserve projelerinin pandemi sonrasında değişen konut talebiyle birebir örtüşüyor.

EV FABRİKASI

- Amacınız evleri fabrikada üretmek. Endüstriyel üretim/Offsite üretim ve montaj konusu. Bu konuda ürün ve üretim AR-GE çalışmalarımız 4 yıldır devam ediyor. Türkiye için önemli bir ihracat değeri olduğunu düşündüğümüz bu yatırımla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında etkin rol oynamayı planlıyoruz. Bu model konut fiyatlarını da düşürür.

- Artık yatırımlarımızın yüzde 90’ını arsa satın alması ile yapacağız. Birkaç arsa satın aldık. İzmir’de de bir arsa satın alarak ilk defa İstanbul dışında bir iş geliştirme ofisi kurduk. Bundan sonraki işlerimizde mutlaka kentin dokusuna bir artı değer katacak unsurlarımız olacak.







