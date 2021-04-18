Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! | Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa
Süper Lig'de kümede kalan hesapları yapan Kasımpaşa, Gaziantep FK deplasmanında iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.
Süper Lig'de 35. hafta maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2-2 berabere bitti.
Kasımpaşa'nın golleri 5. ve 58. dakikada Isaac Thelin'den geldi. Gaziantep FK'nın golleri 63. dakikada Nouha Dicko ve 84. dakikada Muhammet Demirden geldi.
Gaziantep FK'da sarı kart gören Güray Vural cezalı duruma düştü.
Bu beraberliğin ardından iç sahada yenilmeme serisini 6 maça çıkaran Gaziantep FK puanını 51 yaptı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Kasımpaşa 37 puana ulaştı.
Süper Lig'de perşembe günü Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa çarşamba günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
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