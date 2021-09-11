Nepal’de hükümet karşıtları polisle çatıştı
Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği tarafından parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteride protestocular polisle çatıştı.
Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği, başkent Katmandu’da hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Hükümet aleyhine slogan atan göstericiler, ellerinde meşalelerle parlamento binasına doğru yürüdü. Protestocuların polisin güvenlik çemberini aşmaya çalışması polisle kısa süreli çatışmaya neden oldu.
Protestocular polise taş atarken, polis de güvenlik çemberini aşmaya çalışan protestoculara copla müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda protestocunun yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Katmandu’da parlamento, devlet daireleri ve diğer kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler yasak bölge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle söz konusu alanlarda gösteri ve protesto düzenlenemiyor. Kuralların ihlali durumunda güvenlik güçleri, failler hakkında işlem yapma yetkisine sahip.
NEPAL’DE PROTESTOLAR 2 AYDIR SÜRÜYOR
Nepal’de yaklaşık 2 aydır devam eden protestolar, ülkenin Darchula bölgesinde Mahakali Nehri’nde Hint Sınır Gücü’nün (SSI) de karıştığı olayda bir Nepallinin kaybolmasının ardından patlak vermişti.
Soruşturma komitesi, SSB’nin nehri geçmek üzere olan Nepalli Jaya Singh Dhami’nin tutunduğu ipi keserek nehre düşmesine neden olduğunu ileri sürmüştü.
Nepal hükümeti, bu haftanın başlarında Hindistan’a diplomatik nota göndermiş, Hindistan tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
Bu olayın yanı sıra Nepal’de enerji ve ulaşım sektörüyle ilgili çalışmalar yürüten ABD’nin 500 milyon dolar değerindeki Millenium Challenge Corporation (MCC) projesi de protesto ediliyor.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anları sosyal medyada dikkat çekti
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
- Prof. Dr. Azap'tan önemli uyarı: En az 1 yıl kaybettirir
- THY uçağındaki o anları yolcu cep telefonuyla kaydetti
- The Matrix: Resurrections filminden ilk fragman geldi
- İYİ Parti o diyaloğun devamını yayınladı
- Anne kızını 4. kattan, yere açılan battaniye böyle attı
- Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı
- ATM ekranlarını kırmıştı... Neden yaptığı ortaya çıktı
- 15 katlı binanın 7'nci katında korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- iPhone 13'ün Türkiye fiyatları ortaya çıktı
- Bahçeli'nin çıkışını anlattı: Yüzü sapsarıydı
- Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- Erdoğan ve Atik hakkında suç duyurusu
- Uçak yok, ihale var!
- Duygun Yarsuvat, yaşamını yitirdi!
- AKP'den HDP'ye 'çözüm' hamlesi
- Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması
- Esenyurt'ta sanayi sitesinde patlama: 1 ağır yaralı