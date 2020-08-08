Nero'yü öldüren Alp Erkin'in, evinde 'Gabon Fahri Konsolosluğu' tabelası

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:39

Türkiye, hayvanlara yönelik şiddet ve çözümsüzlükle boğuşurken geçtiğimiz günlerde Nero adlı Alman kurdunun tabancayla vurularak öldürülmesi büyük tepki çekmişti.

Sarıyer Yeniköy Mahallesi’nde 25 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berg Elektrik’in sahibi ve Genel Müdürü Alp Erkin, komşusu Can Özula’nın köpeği Nero’nun eşini ısırdığını iddia etmiş ve Nero’yu başından vurarak öldürmüştü.

Köpeği yakın mesafeden ateş ederek öldüren Alp Erkin’in iddia ettiği gibi Nero’nun bir saldırı gerçekleştirmediği, Sadiye Erkin’in özel mülkün kapısını zorlayarak içeri girmesinden sonra koruma içgüdüsü ortaya koyduğu, o ana kadar bahçede sakin sakin gezdiği video görüntüleriyle açığa çıkmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda da başka bir komşusunun köpeğini aracıyla ezerek öldürdüğü iddia edilen Alp Erkin’le ilgili bir başka gerçeği de www.cumhuriyet.com.tr ortaya çıkardı.

Alp Erkin’in ailesiyle Sarıyer’deki Yeniköy Mahallesi’nde uzun süredir ikamet ettiği evinin girişinde Gabon Fahri Konsolosluğu tabelasının asılı olduğu, evlerinin önünde bulunan 34 VS ... plakalı otomobilin üzerine de CC yazılı yeşil plaka takılı olduğu görüldü.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Gabon Büyükelçiliği Protokol Şefi Thibault Ifounga, “Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan Gabon Büyükelçisi Jean Bernard Avouma’dır. 2018 yılında göreve geldi. Bir de İstanbul’da Hakan Kıran var. Kendisi Gabon İstanbul Fahri Konsolosu’dur. Alp Erkin isimli şahıs, geçmişte veya bugün Gabon’un İstanbul Fahri Konsolosluğu’nu kesinlikle üstlenmemiştir. Konuyla ilgili büyükelçilik düzeyinde girişimlerde bulunduk ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na durumu bildirdik” dedi.

Thibault Ifounga’nın ardından Cumhuriyet’in ulaştığı iş insanı ve Gabon İstanbul Fahri Konsolosu Hakan Kıran da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kıran, “Şoke edici, fantastik bir durum. Burada büyük bir kavram sahtekârlığı var. Söz konusu kişi bir iş insanı, bir unvanı bulunuyor. Böyle bir şeye kalkışabilmesi, evinin önüne bir ülkenin fahri konsolosluk tabelasını asabilmesi cesaret ötesi bir durum. Ayrıca fahri konsolosların evlerinin girişlerine böyle tabelalar asması zaten mümkün değil. Fahri konsolosların herhangi bir yurttaştan farkı, ayrıcalığı yok. Fahri konsolosluk böyle ayrıcalıklar barındıran bir kavram değil. Ülkeler arasındaki konsolosluk vazifeleri, kültürel meseleler, iş imkanlarını geliştirme konularında rol üstleniriz. Hukuki bir boyutu yok. Evimize, iş yerimize ‘Konsolosluk, girilmez” yazılı tabelalar asamayız. Örneğin CC plakalı araç kullanımı meselesi. Bunun da bir önceliği, ayrıcalığı yok. Ben yeşil plaka kullanımı için başvuru dahi yapmadım. Bu süreci, Gabon Büyükelçiliği üzerinden takip edeceğim” dedi.

Hakan Kıran (Gabon İstanbul Fahri Konsolosu)

ALP ERKİN'DEN AÇIKLAMA

Komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurmak suretiyle öldüren iş insanı Alp Erkin, sürece ve 'fahri konsosolosluk tabelası' kullanımına dair Cumhuriyet'e açıklama yaptı.

Erkin şu ifadeleri kullandı: "Ben hiçbir zaman Gabon İstanbul Fahri Konsolosu olduğumu iddia etmedim. Gabon İstanbul Fahri Konsolosu babam Tuğrul Erkin'di. Kendisine fahri konsolosluk yetkisi Gabon Devleti tarafından verilmiştir. Hangi yıllarda olduğunu hatırlamıyorum. 'Sahte konsolos' ifadenizi kabul etmiyorum. Tabelayı sökmediğim için beni suçlayamazsınız. Tabelanın asılı olduğu ev, yaşamını kaybeden babama aittir. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak da adalet sürecinin işlemesini bekliyoruz. Hayatımda ilk kez silah kullandım, ikaz amacıyla bir el yere, eşime olan saldırının sürmesi ve köpeğin eşimi bırakmaması sebebiyle istemeyerek öldürme kastı olmadan ikinci eli köpeğe yönelttim. Kimse böyle bir olay yaşanmasını istemez. Ailemi koruma içgüdüsü sonucunda gerçekleşti.