Yer:Tuzla! Nesli tükenmekte olan 185 hayvan ele geçirildi

18 Mart 2021 Perşembe, 15:48

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla’da bir çiftliğe, Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi'ne (CITES) aykırı faaliyette bulunulduğu gerekçesiyle baskın düzenlendi.

Yapılan aramada; 33 mavi tavus kuşu, 3 deve kuşu, 7 gri tavus kuşu, 13 beyaz tavus kuşu, 13 dişi sülün, 7 hatuni, 3 kral sülün, 16 flamingo, 3 beyaz kuğu, 4 siyah kuğu, 12 angıt ördeği, 5 ötücü kuğu, 7 halkalı ördek, 15 Macar ördek, 4 tepeli patka ördek, 9 kahverengi ıslıkçı ördek, 7 mandolin ördek, 4 Radjah Shelduck ördek, 1 sas tavuğu, 2 amazon ördek, 2 çamur cun, 1 şahin, 1 baykuş, 2 taşlı turna, 10 altuni sülün, 1 bayağı turna olmak üzere CİTES kapsamında koruma altında olan toplam 185 hayvan ele geçirildi.

Çiftlikte yakalanan bir kişi hakkında, soruşturma başlatıldı. Muhafaza altına alınan 185 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.