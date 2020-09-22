Neslican Tay'ın hayatı film oluyor: 'Demir Kadın Neslican'

22 Eylül 2020 Salı, 10:29

Sosyal medya hesaplarında kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Neslican Tay'ın hayatı "Demir Kadın Neslican" filmiyle beyazperdeye yansıyacak.

Tay'ı Neslihan Atagül Doğulu'nun canlandıracağı filmin çekimleri, dördüncü defa yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın doğum günü olan 14 Mart'ta başlayacak.

Kanserle mücadelesi sırasında diğer hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, daha önce üç kez kanseri yenmesine rağmen dördüncü kez kansere yakalandığını duyurmuş ve 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetmişti.

21 yaşındaki Tay'ın bacağı, 2018 yılında tümör nedeniyle kesilmişti.

Neslican Tay, Twitter hesabından son olarak "Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4. de yolda ben de kendime ve iyileşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!'" mesajı paylaşmıştı.