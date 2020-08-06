Neslihan Önderoğlu'ndan 'Yakınlık Korkusu'

06 Ağustos 2020 Perşembe, 14:49

“Tutkuyla bağlı olduğun bir şey var mı?

Nasıl yani?

Ne bileyim işte. Hani böyle peşinden gözünü kırpmadan gideceğin bir şey? Uğruna her şeyi göze alacağın...

Uzaktaki ağaçlara bakıp düşündüm.

Galiba yok.

O zaman için boş, dedi.”

Kitaptan…

Neslihan Önderoğlu, Yakınlık Korkusu’ndaki öykülerinde günümüz insanının en büyük çelişkisini anlatıyor: İlişkilerdeki yalnızlıklar ve yalnızlıklardaki ilişkiler. Evliliklerde, işyerlerinde, ebeveyn-evlat ya da kardeş ilişkilerinde süregiden çatışmalar, rahat vermeyen dostluklar; çetin ıssızlıklar, münzevi haller…



Sözgelimi bazı öykü kişileri bazen gündelik hayatın sıkıntılı rutinine bazen de sürüklendikleri çaresiz duruma isyan etseler de asla bir “ada” olamayacaklarını tecrübe ediyorlar; acı vermesine karşın kopamayan bağlarıyla, sırtlarından atamadıkları sorumluluklarla yüzleşiyorlar...

Ve her şeye rağmen bazen en karanlık anlarda ortaya çıkan umudun, sevginin kora dönmüş ışığını keşfediyorlar.

Yakınlık Korkusu / Neslihan Önderoğlu / Can Yayınları / 136 s.

­NESLI·HAN­ O¨NDEROGˆLU:­ I·stanbul’da­ dogˆdu.­ Bogˆazic¸i­ U¨niversitesi­ I·s¸letme ­Bo¨lu¨mu¨’nden ­mezun ­oldu.Notos, Varlık, Kitap-lık, So¨zcu¨kler, O¨zgu¨r Edebiyat, I·zafi, Tu¨rk Dili, O¨yku¨ Teknesi, Ada­ gibi ­pek ­c¸ok ­dergide o¨yku¨leri­ yayımlandı.­

2012’de ­yayımlanan­ ilk­ o¨yku¨ ­kitabı ­I·c¸eri Girmez miydiniz? ­ile ­2013 ­Haldun­Taner­ O¨yku¨ O¨du¨lu¨’nu¨ ­aldı. ­

2013’te ­ikinci ­o¨yku¨ ­kitabı ­Mevsim Normalleri, 2014’te­ edito¨rlu¨gˆu¨nu¨ ­yaptıgˆı ­Karla Karıs¸ık Kıs¸ O¨yku¨leri Sec¸kisi, ­2015’te­ Burada O¨yle Biri Yok­ ve­ Geri Do¨n Hayat ­adlı ­sec¸kileri ­yayımlandı.­

Murathan Mungan’ın ­Merhaba Asker ­ve ­Kadınlar Arasında,­ c¸ocuklar­ ic¸in­ Filiz­ O¨zdem­ tarafından ­derlenen­ Bir Masal Anlat,­ Haydar­ Ergu¨len­ tarafından ­derlenen­ Bu Sefer Mavi,­ Aslı ­Tohumcu­ ve ­Kutlukhan ­Kutlu­ tarafından derlenen Gu¨c¸oburlar ­isimli ­o¨yku¨­ sec¸kilerinde ­o¨yku¨leri ­yer­ aldı.

2015’te ­u¨c¸u¨ncu¨ ­o¨yku¨ ­kitabı ­Filler ve Balıklar ­ve genc¸lik romanı­ Bana Sesini Bırak;­ 2016’da ­genc¸lik ­o¨yku¨leri­ kitabı­ Mutsuz Palyac¸olar O¨rgu¨tu¨, 2017’de ­Ay Dolandı­ isimli­ romanı; ­2018’de­ Yeryu¨zu¨ Yorgunları ­ve ­Tuhaf S¸eyler Oluyor Bay Tarantino romanları ­yayımlandı. ­

Yeryu¨zu¨ Yorgunlar romanı ­Melih ­Cevdet ­Anday ­Edebiyat­ O¨du¨lu¨’ne ­degˆer bulundu.­ 2019’da ­Sen Ne I·stersen ­isimli ­genc¸lik ­o¨yku¨leri­ kitabı ­yayımlandı.­

Sarnıc¸ O¨yku¨ ­dergisinin­ edito¨rlu¨gˆu¨nu¨­ yaptı. ­Milliyet Sanat dergisindeki ­ko¨s¸esinde ­bir ­su¨re ­yazılarını ­su¨rdu¨rdu¨. ­Gu¨nıs¸ıgˆı­ Kitaplıgˆı’nın­ ON8 Blog ­isimli­ sitesinde­ o¨yku¨lerini yazdı.­ Halen ­Viru¨s dergisinin ­edito¨rlerindendir.­Yazar ­I·stanbul’da­ yas¸amaktadır.­ Ugˆur ­ve­ Berfin­ Ada’nın­ annesidir.