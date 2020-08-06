Neslihan Önderoğlu'ndan 'Yakınlık Korkusu'
Neslihan Önderoğlu, diğer kitaplarında olduğu gibi Yakınlık Korkusu’nda da toplumun her kesiminden, her yaştan insanın dünyasına eğiliyor, günümüz insanının en büyük çelişkisine mercek tutuyor: İlişkilerdeki yalnızlıklar ve yalnızlıklardaki ilişkiler. Evliliklerde, işyerlerinde, ebeveyn-evlat ya da kardeş ilişkilerinde süregiden çatışmalar, rahat vermeyen dostluklar… Çetin ıssızlıklar, münzevi haller… Sadelikten ödün vermeyen üslubuyla, ince ince işlediği sahnelerle akıllardan çıkmayacak sert, sarsıcı öyküler anlatıyor.
“Tutkuyla bağlı olduğun
bir şey var mı?
Nasıl yani?
Ne bileyim işte. Hani
böyle peşinden gözünü kırpmadan gideceğin bir şey? Uğruna her şeyi göze
alacağın...
Uzaktaki ağaçlara bakıp
düşündüm.
Galiba yok.
O zaman için boş, dedi.”
Kitaptan…
Neslihan
Önderoğlu, Yakınlık Korkusu’ndaki öykülerinde günümüz insanının en büyük
çelişkisini anlatıyor: İlişkilerdeki yalnızlıklar ve yalnızlıklardaki
ilişkiler. Evliliklerde, işyerlerinde, ebeveyn-evlat ya da kardeş ilişkilerinde
süregiden çatışmalar, rahat vermeyen dostluklar; çetin ıssızlıklar, münzevi
haller…
Sözgelimi
bazı öykü kişileri bazen gündelik hayatın sıkıntılı rutinine bazen de
sürüklendikleri çaresiz duruma isyan etseler de asla bir “ada” olamayacaklarını
tecrübe ediyorlar; acı vermesine karşın kopamayan bağlarıyla, sırtlarından
atamadıkları sorumluluklarla yüzleşiyorlar...
Ve
her şeye rağmen bazen en karanlık anlarda ortaya çıkan umudun, sevginin kora
dönmüş ışığını keşfediyorlar.
Yakınlık Korkusu / Neslihan Önderoğlu / Can Yayınları / 136
s.
NESLI·HAN O¨NDEROGˆLU: I·stanbul’da
dogˆdu. Bogˆazic¸i U¨niversitesi I·s¸letme Bo¨lu¨mu¨’nden mezun oldu.Notos,
Varlık, Kitap-lık, So¨zcu¨kler, O¨zgu¨r Edebiyat, I·zafi, Tu¨rk Dili, O¨yku¨
Teknesi, Ada gibi pek c¸ok dergide o¨yku¨leri yayımlandı.
2012’de
yayımlanan ilk o¨yku¨ kitabı I·c¸eri Girmez miydiniz? ile 2013 HaldunTaner
O¨yku¨ O¨du¨lu¨’nu¨ aldı.
2013’te
ikinci o¨yku¨ kitabı Mevsim Normalleri, 2014’te edito¨rlu¨gˆu¨nu¨ yaptıgˆı
Karla Karıs¸ık Kıs¸ O¨yku¨leri Sec¸kisi, 2015’te Burada O¨yle Biri Yok ve Geri
Do¨n Hayat adlı sec¸kileri yayımlandı.
Murathan
Mungan’ın Merhaba Asker ve Kadınlar Arasında, c¸ocuklar ic¸in Filiz O¨zdem
tarafından derlenen Bir Masal Anlat, Haydar Ergu¨len tarafından derlenen
Bu Sefer Mavi, Aslı Tohumcu ve Kutlukhan Kutlu tarafından derlenen Gu¨c¸oburlar
isimli o¨yku¨ sec¸kilerinde o¨yku¨leri yer aldı.
2015’te
u¨c¸u¨ncu¨ o¨yku¨ kitabı Filler ve Balıklar ve genc¸lik romanı Bana
Sesini Bırak; 2016’da genc¸lik o¨yku¨leri kitabı Mutsuz Palyac¸olar
O¨rgu¨tu¨, 2017’de Ay Dolandı isimli romanı; 2018’de Yeryu¨zu¨ Yorgunları ve
Tuhaf S¸eyler Oluyor Bay Tarantino romanları yayımlandı.
Yeryu¨zu¨
Yorgunlar romanı Melih Cevdet Anday Edebiyat O¨du¨lu¨’ne degˆer bulundu.
2019’da Sen Ne I·stersen isimli genc¸lik o¨yku¨leri kitabı yayımlandı.
Sarnıc¸ O¨yku¨ dergisinin edito¨rlu¨gˆu¨nu¨ yaptı. Milliyet Sanat dergisindeki ko¨s¸esinde bir su¨re yazılarını su¨rdu¨rdu¨. Gu¨nıs¸ıgˆı Kitaplıgˆı’nın ON8 Blog isimli sitesinde o¨yku¨lerini yazdı. Halen Viru¨s dergisinin edito¨rlerindendir.Yazar I·stanbul’da yas¸amaktadır. Ugˆur ve Berfin Ada’nın annesidir.
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