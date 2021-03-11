Netanyahu'dan Türkiye ile ilgili normalleşme açıklaması: Görüşüyoruz

Ankara- Tel Aviv ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

(DHA)
11 Mart 2021 Perşembe, 15:19
Netanyahu'dan Türkiye ile ilgili normalleşme açıklaması: Görüşüyoruz
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İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez, İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamada bulundu.

Natanyahu seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine " Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.


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