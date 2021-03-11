Netanyahu'dan Türkiye ile ilgili normalleşme açıklaması: Görüşüyoruz
Ankara- Tel Aviv ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez, İsrail Başbakanı Netanyahu açıklamada bulundu.
Natanyahu seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine " Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.
Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.
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