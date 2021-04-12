Netflix Burcu Biricik’in yeni dizisi Fatma’nın fragmanını yayımladı
Netflix, platformda yer alacak Burcu Biricik’in yeni dizisi Fatma’nın ilk resmi fragmanını yayımladı. Biricik’in oyunculuğu ve konusuyla dikkat çeken dizi, şimdiden izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.
Dijital dizi ve film platformu Netflix, başrolünü Burcu Biricik,Uğur Yücel ve Mehmet Yılmaz Ak’ın paylaştığı yerli dizi Fatma’nın fragmanını yayımladı. 27 Nisan tarihinde gösterime girecek dizinin ilk fragmanı, Netflix Türkiye YouTube kanalından paylaşıldı. Fragman, bir saat içinde 10 bin izlenmeyi geçti.
FATMA'NIN KONUSU
Netflix’in yeni Türk dizisi Fatma sürükleyici bir gerilim dizisi olarak öne çıkıyor. Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen, Özgür Önürme tarafından kaleme alınan dizinin konusuna göre; Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder.
Dizinin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Mustafa Tonak, Şehsuvar Aktaş, Umut Kurt, Sabahattin Yakut, Ecem Uzun yer alıyor.
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