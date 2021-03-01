Netflix, Çağatay Ulusoy’lu 'Kağıttan Hayatlar' filminden ilk fragmanı yayımladı

01 Mart 2021 Pazartesi, 14:59

Türk yapımı orijinallerinin sayısını artırmaya devam eden Netflix, başrolünde çağatay Ulusoy'un yer aldığı "Kağıttan Hayatlar" filminin ilk fragmanını yayımladı.

İlk duyurulduğu dönemde "Mücadele Çıkmazı" adını taşıyan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, filmin 12 Mart'ta izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Senaryosunu "Behzat Ç." ile tanınan Ercan Mehmet Erdem’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda "Ayla", "Müslüm", "Türk İşi Dondurma" gibi filmlere imza atan Can Ulkay oturuyor.

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’a Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul eşlik ediyor.

Filmin Netflix tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle:

İstanbul’un eski binaları, sokakta koşturan çocukları, yan yana dükkanlarıyla bezeli, adına yakışır bir ara sokağı… Mehmet, her gün gördüğümüz ancak gündelik hayatın telaşıyla dikkat etmediğimiz, farkedemediğimiz kağıt toplayan gençlerden biridir. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba’dır. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olacaklardır.

İşte "Kağıttan Hayatlar" filminin ilk fragmanı: