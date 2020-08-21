Netflix, 'Minnoşlar' filminin uygunsuz tanıtımı için özür diledi
Fransız yapımı “Minnoşlar” filminin tanıtımında uygunsuz görseller kullanan Netflix gelen yoğun tepkiler üzerine özür yayımladı.
Sundance Film Festivali’nde ödül alan Franszı yapımı “Mignonnes” ya da Türkçe adıyla “Minnoşlar” adlı filmin Eylül ayında gösterileceği Netflix için yapılan tanıtımı tüm dünyada tepkilere sebep oldu. Tanıtım görsellerinde kız çocuklarının cinsel obje olarak algılanması ve bu sebeple pedofiliyi çağrıştırması üzerine başlayan tepkiler sonrası Netflix bir özür yayımladı.
Netflix’in sosyal medya üzerinden yayımladığı özür şöyle: “Mignonnes/Cuties” için kullandığımız uygunsuz tanıtım görseli için içtenlikle özür dileriz. Doğru değildi ve Sundance’te ödül kazanan Fransız filmini doğru bir şekilde yansıtmıyordu. Hem görselleri hem de tanıtımı güncelledik.”
İngilizce vizyon adı “Cuties” olan film 11 yaşındaki Senegalli Amy’nin hayatına odaklanıyor. Muhafazakar ailesinin baskılarından bıkan Amy’nin, özgürlüğü arayan bir dans grubuna katılmasıyla hayatı değişiyor.
Sinema eleştirmenleri filmi çarpıcı bir büyüme hikâyesi olarak nitelerken sırf tanıtımda yapılan hatalar yüzünden “Mignonnes” şimdiden birçoklarının tepkisini çekmiş durumda. Hatta filmin gösterilmemesi ve yasaklanması yolunda çokça çağrı da yapılıyor.
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