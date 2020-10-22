Netflix Yeşilçam’ın boşluğunu dolduracak!

22 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Koronavirüs salgını sonrası belki de hiç olmadığı kadar evlerimizde vakit geçirmeye başladık. En azından “evde kalabilenler” için durum böyle. Dijital dizi/film platformlarının bu süreçte üye sayılarını kat kat artırdığı da haberlere konu olmuştu. Gerçekten de arkadaş sohbetlerinde veya sosyal medyada, dijital platformlar aracılığıyla izlenilen dizi ve filmlerin ağırlık kazandığını görüyoruz. Hatta dijital platformlarda izlenecek dizi ve film önerilerinin havalarda uçuştuğu, insanların arayış içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix de bu arayışlara birçok yeni Türk yapımıyla yanıt verdi. Merakla beklenen “Fatma”, “50 m2” ve “Mücadele Çıkmazı” içeriklerinin yanı sıra ilk kez açıklanan “9 Kere Leyla” ve “Azizler” filmlerinden de ilk görüntüler yayımlandı... Önemli yönetmenlerin ve ünlü oyuncuların yer aldığı projeler Türkiye’de üretilecek ve 190 ülkede aynı anda yayına girerek gelecek günlerde izleyici ile buluşacak. Netflix’in Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, “Netflix olarak Türkiye’nin içerik gücü ile dünyanın etkileyici kültürleri arasında yer aldığına inanıyoruz. Ülkemizde üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında elde ettiği başarılar da bu inancımızı destekliyor. Bu nedenle Türkiye’deki içerik yatırımımızı yeni orijinal yapımlara imza atarak artırmak bize büyük heyecan veriyor. Türkiye’nin özgün ve güçlü hikâyelerini 190 ülkeye anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖDÜLLÜ OYUNCU VE YÖNETMENLER...

O dizi ve filmler şöyle:

- ‘Fatma’ (dizi): Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor. “Fatma”nın 2021’de yayımlanması planlanıyor.

- ‘50 m2’ (dizi): BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü görüyoruz. Dizi, 27 Ocak 2021’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayımlanacak.

- ‘9 Kere Leyla’ (film): Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış and Alican Yücesoy yer alıyor. Yayın tarihi 4 Aralık.

- ‘Azizler’ (film): Taylan Biraderler’in yeni filmi. Berkun Oya’nın kaleme aldığı filmin başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor. Yayın tarihi: 8 Ocak 2021.

- ‘Bir Denizaltı Hikâyesi’ (dizi): Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik’in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor.

- ‘Erşan Kuneri’ (dizi): Cem Yılmaz’ın hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptığı hem de başrol koltuğunda oturduğu sitcom dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

- “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” (film): Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?”, 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor.

Diğer yapımların isimleri şöyle: “Uysallar” (dizi). “Pera Palas’ta Gece Yarısı” (dizi). “Mücadele Çıkmazı” (film), yayın tarihi: 15 Mart 2021. “96 Yazı” (film), yayın tarihi: Haziran 2021. “Beni Çok Sev” (film). “Kuş Uçuşu” (dizi). “Kod Adı: Kulüp” (dizi). l Kültür Servisi