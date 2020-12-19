Netflix'in yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı yayımlandı

19 Aralık 2020 Cumartesi, 14:18

Senaryosunu "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, Netflix'in yeni Türk filmi "Azizler"den ilk fragman yayımlandı.

Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Binnur Kaya ve Öner Erkan gibi gibi isimlerin bir araya geldiği film, 8 Ocak'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

"Azizler", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Vatanım Sensin" gibi yerli dizilerin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler'in, 2009 yapımı "Vavien" filminden sonra çektikleri ilk film olma özelliği taşıyor.

Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, İlker Aksum, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu, "Bir Başkadır" ve "Masum" dizilerinin yaratıcısı olan Berkun Oya'nın kaleme aldığı "Azizler"in konusu ise şöyle:

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder… Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.