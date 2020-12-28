Netflix'in yeni yerli dizisi '50m2'den ilk tanıtım fragmanı yayımlandı
Netflix, yeni Türk dizisi "50m2"den ilk tanıtım fragmanını yayımladı. Burak Aksak ve Selçuk Aydemir'in birlikte hazırladığı, Engin Öztürk'ün başrolünü üstlendiği dizi, 27 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
Yakın zamanda Türk yapımı çok sayıda yeni projeyi duyuran Netflix, "50m2" dizisinden ilk tanıtım fragmanını yayımladı.
Oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Tuğçe Karabacak, Özgür Emre Yıldırım, Gaye Gürsel ve Tuncay Beyazıt gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.
Kara komedi türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir ve senarist Burak Aksak oturuyor. Dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk yer alıyor.
Gölge isimli karakterin hayatına odaklanan dizinin konusu şöyle:
Gizemli bir tetikçi olan Gölge'nin hayatı, babası gibi gördüğü Servet'in kendisine ihanet etmesi ile altüst olur. Uğradığı ihanetin ardından kaçan Gölge, kendisini daha önce hiç görmediği bir mahallenin terzi dükkanında bulur. 50 metrekarelik alana sığınan Gölge'yi görenler, onu kısa bir süre önce vefat eden terzinin oğlu zanndeder. Kendiisi hakkında düşünülen kimliğe bürünen Gölge, mahalleli ile zaman geçirdikçe yeni kimliği ile iyice bütünleşir. Bu süreç, Gölge'nin gerçekte kim olduğunu anlamasını sağlayacaktır.
İşte dizinin ilk tanıtım fragmanı:
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