Netflix'te yayımlanacak Nükhet Duru belgeseli bu ay izleyiciyle buluşuyor: 'Duru Olmak'
Nükhet Duru'nun son albümünü hikayeleştiren "Duru Olmak" belgeseli 19 Şubat'ta Netflix'te yayına giriyor.
Nükhet Duru'nun, Türkiye çağdaş müziğinin önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden oluşan son albümü "Hikayesi Var"ın üretim sürecine odaklanan belgesel "Duru Olmak" 19 Şubat'ta Netflix'te yayına giriyor.
Albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda alan belgesel, Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına kapı aralıyor.
Netflix'te yayına girecek Türk yapımı ilk müzik belgeseli olan "Duru Olmak"ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor.
Nükhet Duru şarkılarını yeni seslerden, farklı yorumlarla dinleten belgeselin orijinal film müziği ise Orkun Tunç'a ait.
Nükhet Duru'nun yaşamıyla sanatının iç içe geçtiği öyküye, son albümünde Duru ile düet yapan Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Rubato, Ceylan Erdem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Sena Şener ve Evrencan Gündüz ile yapılan görüşmeler ve stüdyodaki kayıt anları eşlik ediyor.
Heyecan içinde afişimizi beklerken, “Becoming Duru / Duru Olmak” filmimizin fragmanını izlemeyen kalmasın ?? @evrenercan @diaryofmuhttps://t.co/PU3TwnDx2B pic.twitter.com/mySN69EDWZ— Nükhet Duru (@NukhetDuru) May 31, 2020
Böylece çağdaş Türk müziğinin en önemli divalarından biri olarak nitelendirilen Nükhet Duru’nun müzikal mirasını bugüne taşıyan albümün hikayesi, onun renkli kişiliğini ve hayata bakış açısının tazeliğini yansıtan bir belgesele dönüşüyor.
"DURU OLMAK" FRAGMAN:
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