Netflix'te yayımlanan 'Emily in Paris' 2. sezon onayını aldı

12 Kasım 2020 Perşembe, 10:33

"Sex and the City" dizisinin yaratıcısı olarak tanınan, son yıllarda ise "Younger" dizisiyle adından söz ettiren Darren Star'ın imzasını taşıyan "Emily in Paris", 2 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluştu. İlk başta Paramount Network kanalı için hazırlanan, ancak yayımlanmasına kısa süre kala Netflix’e geçen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Emily in Paris"in yaşadığı bu yayıncı değişikliği, günün sonunda dizinin lehine işledi ve Paramount Network’te ulaşacağından çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Yayımlandığı hafta pek çok ülkede Netflix’te en çok izlenen yapımlar arasında yer alan "Emily in Paris", beklendiği gibi 2. sezon onayı aldı. Filmloverss'ın haberine göre, dizinin 2. sezon onayı aldığı, dizideki Paris Sylvie Grateau karakterinin ağzından yazılmış bir mektupla duyuruldu. Emily’nin Paris’teki patronu olan Paris Sylvie Grateau, kaleme aldığı bu mektupta, Amerika’daki patronuna Emily’nin bir süre daha Paris’te kalacağını haber veriyor. Mektubun yayımlanmasından kısa süre sonra dizinin 2. sezon onayı aldığı Twitter’da paylaşılan videoyla doğrulandı.

2. SEZON ONAYINI ALDI

"Tolkien", "Love Rosie" ve "The Mortal Instruments: City of Bones" gibi filmlerle tanınan Lily Collins'in başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri Paris’te gerçekleşti. Pandemi şartları nedeniyle uluslararası prodüksiyonların hayata geçirilmesi zorlaşmış olsa da, 2. sezonun da Paris’te çekilmesi bekleniyor.

İlk sezonu 10 bölümden oluşan "Emily in Paris", kendisine gelen bir iş teklifinin ardından Orta Amerika’dan Paris’e taşınan Emily’nin hikâyesini anlatıyor. 30 dakikalık bölümler hâlinde yayımlanan dizide, çalıştığı pazarlama ekibine “Amerikan perspektifi” katması beklenen Emily, çakışan iki kültür arasında dengede kalmaya çalışırken kurduğu arkadaşlıkların ve romantik ilişkilerinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lily Collins’e Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie ve Arnaud Viard eşlik ediyor.

2. sezonun çekimlerine ne zaman başlanacağı ve yeni sezonun ne zaman ekrana geleceği gibi detaylar şimdilik belirsizliğini koruyor.