Netflix'ten açıklama geldi!

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:46

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Ak Parti'nin eşcinsellik sansürüne Netflix rest çekti. Türkiye'de dizi çekimlerini durdurdu. Sansürü kabul etmedi. Dünyada Netflix'i yasaklayan ilk ve tek ülke Türkiye mi olacak?" diye yazdı. Özdemir'n paylaşımının ardından Netflix yasaklanıyor mu tartışmaları başladı.

Olayın aslı ise eşcinsel karakter nedeniyle yasaklandığı belirtilen "Şimdiki Aklım Olsaydı" dizisinin senaristi Ece Yörenç'in açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Alyazı Fasikül'e konuşan Ece Yörenç, dizinin eşcinsel karakter nedeniyle iptal edildiğini, ancak aslında bir sevişme sahnesinin bulunmadığını açıkladı.

Yörenç, Netflix’in ilk başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yabancı yapımların yasal mevzuatı gerekçesiyle “Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni” başvurusu yaptığını, ancak bakanlığın herhangi bir gerekçe sunmadan izni çıkarmadığını söyledi. Ekibin en hızlı şekilde çekimlere başlayabilmesi için senaryodan eşcinsel karakterleri çıkaran Yörenç, sonrasında çekim izni aldıklarını, fakat Netflix yetkililerinin 14 Temmuz 2020’de RTÜK ile bir görüşme yaptıktan sonra diziyi tamamen iptal etme kararı aldığını söyledi.

ÜNAL'IN İDDİASINI DİZİNİN SENARİSTİ YALANLADI



Daha önce de AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Cüneyt Özdemir'in programında Netflix'te eşcinsel bir hikayeyi konu alan dizi için "Şimdi şöyle bir şey oldu geçenlerde. Netflix bir dizi istedi. Dizinin senaryosu hazırlandı ve dizi bir eşcinsel hikayesiydi. Orada Osman isminde bir eşcinsel üzerinden yerli yapım firmasına bir dizi yapım teklifi verdi Netflix" demişti.

Dizinin yayınlanan versiyonunda Osman isimli karakterin eşçinsel olmaması sosyal medyada 'sansür' olarak yorumlanmıştı.

Ancak Yörenç, Aşk 101 dizisindeki Osman karakterinin eşcinsel olarak yazılmadığını, bu konuda çıkan haberlerin ve yapılan yorumların esasında Şimdiki Aklım Olsaydı’daki karaktere dair duyumlardan hareketle yapılmış olduğunu dile getirdi.

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin Aşk 101 dizisinde eşcinsel bir karakter olduğu yönündeki söylentiler üzerine “toplumumuzu rahatsız edecek her türlü yayın içeriğine geçit vermemekte kararlıyız” ifadesini kullanmış ve Netflix’i sözlü olarak uyardıklarını dile getirmişti.

Kızı Esra ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan bebekleriyle ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niçin YouTube, Twitter, Netflix gibi sosyal medyalara karşı olduğumuzu anlıyor musunuz? Bu ahlaksızlıkları ortadan kaldırabilmek için" demişti.

Erdoğan, sosyal medya mecralarını kontrol eden küresel firmaların Batılı ülkelerdeki temsilcilikleriyle içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstlendiğinin ama Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde bu sorumluluktan ısrarla kaçındığın savunarak, "Amerikalısı Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" demişti.