Nevşin Mengü imzayı attı

Ünlü spiker Nevşin Mengü, yeni anlaştığı OLAY TV ile imzayı attı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 15:22
Nevşin Mengü imzayı attı
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Merkezini yeni sezonda Bursa’dan İstanbul’a taşıyan Olay TV’de ana haber bülteni sunmak için anlaşan Nevşin Mengü, bugün imzayı attı.

CNN Türk'teki Ana Haber sunuculuğu görevinden ayrıldıktan sonra Sözcü TV ile anlaşan Nevşin Mengü, Ağustos ortasında Sözcü'den de ayrılmıştı. Ünlü spiker bu kez Olay TV ile anlaştı.

Kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini üstelenen Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü'nün bugün sözleşmeyi imzalarken fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık" notuyla paylaştı.

Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan Olay TV, Kağıthane'de son teknolojik teknik alt yapıyla kurulan yeni ofisinde 1 Ekim'den itibaren yayında olacak.


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