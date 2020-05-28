Nevşin Mengü: Omzumda kırık oluştu

28 Mayıs 2020 Perşembe, 12:37

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak antrenman yaptığı sırada düştüğünü ve omzunda kırık oluştuğunu yazdı.

Mengü'nun açıklaması şu şekilde:

"Bisiklet antrenmanı yaparken, kısa süreli bir dikkat eksikliği nedeniyle düştüm. Omzumda küçük bir kırık oluştu.

Oynak bir yerde değil, çabuk iyileşir. Arada olur böyle şeyler, hayatın bir parçası ???? durmak yok yola devam"