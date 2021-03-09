Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı

Gazeteci Nevşin Mengü yemek siparişi ile birlikte kendisine gelen notları sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 10:59
Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
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Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabı üzerinden yemek siparişiyle beraber gelen notları paylaştı.  "Pandemi sürecinde sektörün ciro kaybı yüzde 70 seviyesinde. Dünyanın en pahalı elektriği kullanıyoruz" yazılı notlar sosyal medyada dikkat çekti.

Mengü, kendisine gelen notları şu ifadelerle paylaştı;

“Bir yerden yemek siparişi verdim, siparişim şu notlarla geldi. Haklılar!”




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