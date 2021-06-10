Newcastle United ve Leicester’ın Ozan Kabak’la ilgilendiği iddia edildi

Sezonu Liverpool’da kiralık olarak tamamlayan Ozan Kabak için Newcastle United ve Leicester City’nin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 23:26
Newcastle United ve Leicester’ın Ozan Kabak’la ilgilendiği iddia edildi
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Amanya’da yayın yapan Sports 1’de yer alan haberde Ozan Kabak için Premier Lig takımlarının devrede olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Schalke’de Liverpool’a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak’ın 18 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu İngiliz ekibi kullanmamıştı. Haberde, Schalke’nin Ozan Kabak için en az 15 milyon avro bonservis talep ettiği ifade edildi. 

EURO 2020 BEKLENİYOR

Schalke’nin Euro 2020 sonrasında Ozan’ın bonservis bedelini artırmak istediği belirtilirken Alman ekibinin yeni sportif direktörü Rouven Schröder yaptığı açıklamada, “Oyuncular iki veya üç kulüpten teklif alıyorlarsa transferleri çok daha kolay olur.” ifadelerini kullandı.


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