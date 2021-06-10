Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takım kadrosuna seçilmedi
Kolombiya’nın Copa America için açıklanan kadrosunda Galatasaraylı Radamel Falcao yer almadı.
Kolombiya’nın Copa America’da mücadele edeceği 28 kişilik kadrosu açıklandı. Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kadroya ilişkin bilgiler verilirken Galatasaray’dan Radamel Falcao listede yer almadı.
A Grubunda yer alan Kolombiya, gruptaki ilk maçını 13 Haziran'da Ekvador’a karşı oynacak.
Kolombiya’nın kadrosu şöyle:
?? #CopaAmérica2021— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 10, 2021
Estos son los 28 elegidos por @ReinaldoRuedaDT para disputar la @CopaAmerica
?? https://t.co/QwVfmEVa7g
¡Vamos MUCHACHOS! pic.twitter.com/deDBKhlZhU
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