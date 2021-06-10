Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takım kadrosuna seçilmedi

Kolombiya’nın Copa America için açıklanan kadrosunda Galatasaraylı Radamel Falcao yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 23:05
Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takım kadrosuna seçilmedi
Abone Ol google-news

Kolombiya’nın Copa America’da mücadele edeceği 28 kişilik kadrosu açıklandı. Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kadroya ilişkin bilgiler verilirken Galatasaray’dan Radamel Falcao listede yer almadı.

A Grubunda yer alan Kolombiya, gruptaki ilk maçını 13 Haziran'da Ekvador’a karşı oynacak. 

Kolombiya’nın kadrosu şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler