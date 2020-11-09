09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Günlerini plajda yiyip içip, havadan sudan konuşarak geçiren bir çiftin evliliklerine tanıklık ettiğimiz oyunda Elif Erdal ve Sertel Uğur rol alıyor.

Oyunun dramaturgisi Selen Korad Birkiye’ye, dekor ve kostüm tasarımı Hakan Dündar’a, ışık tasarımı Akın Yılmaz’a, müzikleri Çelik Kasapoğlu’na, koreografisi ise Alpaslan Karaduman’a ait.

PANDEMİDE OYUN ÇIKARMAK

Oyunu sahneye koyan İDT sanatçısı Akdağlı, oyuncu, yönetmen ve senarist olarak tiyatro, sinema ve televizyonda çalışmaya devam eden, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan Ergin Orbey, Müşfik Kenter, İpek Bilgin, Ali Taygun, Ayşe Selen, Cevat Çapan gibi ustalardan ders alarak 1994’te mezun olan bir isim.

Halen Yücel Erten’in sahneye koyduğu “Hırçın Kız”da oynamakta olan Akdağlı, bugüne kadar kırka yakın oyunda rol almış iyi bir oyuncu. Akdağlı pandemi ortamında “Newton Bilgisayardan Ne Anlar?” oyununu nasıl ortaya çıkardıklarını şöyle anlatıyor: “Koşullara bire bir uyan bir haftalık deneme süresinden sonra oyunun çok fazla maske arkasında kalmaya başladığını gördük. Korona konusunda evlilikte nasıl karı koca birbirine emanet ise maske ile evde gezmiyorlarsa, tiyatroda da iki oyuncu birbirine emanet olmalı diye düşündük. Son derece gerçekçi sıcak ilişkilerin, çatışmaların olduğu bir oyunu maskeyle sahneye koymak kolay değil, hele bu kadar söze dayalıyken. Bu bağlamda oyunculara mizanseni dayatmadım. İkisi de çok yaratıcı olan, bedenlerinin dışında bir karakteri çıkarabilen oyuncular. Pandemi döneminde oyun çıkarmak zorlu bir süreçti ama bütün yaratıcı kadro canla başla çalıştık. Behiç Ak gerçekçi, realist bir ortam hayal ediyordu. Biz de oradan yürüdük. Daha groteks koymaya kalksaydık oyun bambaşka bir yere giderdi. Mümkün olduğunca mizansen, ifade, tavır aracılığıyla oyunun eğlenceli yanını öne çıkarmaya, mizah dozunu artırmaya çalıştım. Selen’in Behiç Bey’in dramaturgisine sadık kalınması konusundaki dikkatiyle yapabileceğimiz her şeyi dozunda yaptık diye düşünüyorum.”

MUTLULUK ELEŞTİRİSİ

Oyunun yazarı Behiç Ak, mesleğin etik değerlerini savunan bir mimar, düşünce ve izlenimlerini ağırlıkla tiyatro oyunu ile çocuk edebiyatı türlerinde yazdığı eserler ve çizdiği günlük karikatürlerle anlatan bir mizah ustası.

Bütün eğitim ve üretim sürecinde olana olduğu gibi bakmayı refleks haline getirmiş olan Behiç Ak, “Beni mutlu eden kural dışı olana değil kurala gülmektir. Mizahla deşifre ederek saçma gibi görünmeyenin saçmalıklarını göstermenin peşindeyim.

Oyun, bu bakış açısıyla yazdığım, giderek günümüzün konformizminin eleştirisine dönüşen, mutsuzluklarımızın kaynağına yönelten bir mutluluk eleştirisidir. Tiyatro sanatı günlük gerçeklerin perdelediği gerçeğin perdesini açabilir” diyor.

Mutlu bir şekilde, yerinden kıpırdamak istemeden, denize bile girmeyi başaramadan plajda günbatımına kadar güneşlenen, sürekli yiyip içen çifti oyuncuların bu ağır pandemi koşullarına rağmen başarıyla canlandırdığını söyleyen Ak, “Reji dekoru, kostümü, ışık tasarımı ve aksesuvarlarıyla istediğim bol ışıklı, güneşli, geniş sahil atmosferini yarattı” diyerek emeği geçen herkesi kutluyor.

Kendisi de yıllar önce Datça’da oyunu miskinliği öne çıkaran tempoda sahnelemiş. Yaşayan bir yazar olarak, metne titizlikle sadık kalan bu diri ve enerjik yorumu bir zenginlik olarak kabul ediyor.

“Newton Bilgisayardan Ne Anlar?” oyunu sezon boyunca sanatın yeni normalinde sahnelenecek. Oyun, İDT kadrolu yaratıcı ekibin deneyim ve birikimini emeğe saygı temelinde özveriyle ortaya koyduğu düşündürürken güldüren anlamlı bir prodüksiyon.