Newton, Sörloth'a kapıyı açtı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Norveçli yıldız Alexander Sörloth ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Norveçli yıldız Alexander Sörloth ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oyuncunun ismi Fiorentina, Napoli, Wolfsburg ve RB Leipzig ile anılıyor. Sörloth'un satın alma opsiyonu 6 milyon Avro. 9 milyon Avro ise serbest kalma fiyatı. Ancak arada özel anrlaşma var.
"KULÜBÜN GERİ ÇEVİRECEĞİNİ..."
Ama bir takım iyi bir fiyat verirse ve satın almak isterlerse, o zaman kulübün bunu geri çevirmesinin aptalca olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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