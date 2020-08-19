Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçıracak mı?
Paris Saint Germain’in Leipzig’i 3-0 mağlup edip finale yükseldiği maçın sonunda Halstenberg ile forma değiştiren Neymar’ın final müsabakasında forma giyip giyinemeyeceği merak konusu.
Dün Paris Saint
Germain’in Leipzig’i 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı
finalinin sonunda Neymar’ın rakip takım futbolcusuyla forma
değiştirmesi pandemi kurallarını akıllara getirdi. Öyle ki
kurala göre forma değiştiren futbolcunun 1 müsabakadan men cezası
almasına karar verilmişti.
Paris Saint Germain’in Leipzig’i 3-0 mağlup edip finale yükseldiği maçın sonunda Halstenberg ile forma değiştiren Neymar’ın final müsabakasında forma giyip giyinemeyeceği merak konusu. Pandemi döneminde alınan kurallara göre forma değiştirmenin cezası 1 maç.
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