Neymar Şampiyonlar Ligi finalini kaçıracak mı?

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:44

Dün Paris Saint Germain’in Leipzig’i 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı finalinin sonunda Neymar’ın rakip takım futbolcusuyla forma değiştirmesi pandemi kurallarını akıllara getirdi. Öyle ki kurala göre forma değiştiren futbolcunun 1 müsabakadan men cezası almasına karar verilmişti.



Paris Saint Germain’in Leipzig’i 3-0 mağlup edip finale yükseldiği maçın sonunda Halstenberg ile forma değiştiren Neymar’ın final müsabakasında forma giyip giyinemeyeceği merak konusu. Pandemi döneminde alınan kurallara göre forma değiştirmenin cezası 1 maç.