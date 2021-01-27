NFL tarihine geçti!
NFL takımlarından Washington Football Team, yardımcı antrenör pozisyonuna Jennifer King’in getirildiğini açıkladı. King bu pozisyonda görev alacak ilk siyahi kadın antrenör olacak.
Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Washington Football Team, antrenör ekibinde değişikliğe gittiğine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Running Back pozisyonu yardımcı antrenörlüğüne Jennifer King’in getirildiği belirtildi. King, geçtiğimiz sezon başından bu yana takımın baş antrenörü Ron Rivera’nın antrenör ekibinde stajyer olarak çalışıyordu. Rivera yaptığı açıklamada, ‘’ Ekibimde tam zamanlı çalışmak için gerekli olan tüm nitelikleri sergiledi. Her zaman öğrenmeye hevesli ve ekibe katıldığından bu yana harika bir gelişim gösterdi. Sadece sezon içinde değil, sezon dışında yaptığı çalışmalarla bu görevi hak etti. ‘’ ifadelerini kullandı. Jennifer King göreve başlamasıyla birlikte yardımcı antrenörlük pozisyonunda görev alacak ilk siyahi kadın antrenör olurken yardımcı antrenör pozisyonunda görev yapmış ikinci kadın olacak. 2019’da Tampa Bay Buccaneers’da Lori Locust, takımın savunma çizgisinden sorumlu yardımcı antrenör olmuştu.
RUNNING BACK POZİSYONU
Amerikan futbolunda yer alan hücum mevkilerinden birisidir. Running back pozisyonunda oynayan oyuncu takımın oyun kurucusundan topu alıp sayı yapmak ya da oyun kurucudan gelen pasları kontrol etmekle yükümlüdür.
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
Video Haberler
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki