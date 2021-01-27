NFL tarihine geçti!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 10:40

Amerikan Futbol Ligi (NFL) takımlarından Washington Football Team, antrenör ekibinde değişikliğe gittiğine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Running Back pozisyonu yardımcı antrenörlüğüne Jennifer King’in getirildiği belirtildi. King, geçtiğimiz sezon başından bu yana takımın baş antrenörü Ron Rivera’nın antrenör ekibinde stajyer olarak çalışıyordu. Rivera yaptığı açıklamada, ‘’ Ekibimde tam zamanlı çalışmak için gerekli olan tüm nitelikleri sergiledi. Her zaman öğrenmeye hevesli ve ekibe katıldığından bu yana harika bir gelişim gösterdi. Sadece sezon içinde değil, sezon dışında yaptığı çalışmalarla bu görevi hak etti. ‘’ ifadelerini kullandı. Jennifer King göreve başlamasıyla birlikte yardımcı antrenörlük pozisyonunda görev alacak ilk siyahi kadın antrenör olurken yardımcı antrenör pozisyonunda görev yapmış ikinci kadın olacak. 2019’da Tampa Bay Buccaneers’da Lori Locust, takımın savunma çizgisinden sorumlu yardımcı antrenör olmuştu.

RUNNING BACK POZİSYONU

Amerikan futbolunda yer alan hücum mevkilerinden birisidir. Running back pozisyonunda oynayan oyuncu takımın oyun kurucusundan topu alıp sayı yapmak ya da oyun kurucudan gelen pasları kontrol etmekle yükümlüdür.