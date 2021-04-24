NFL’de aşılanmış oyuncuların günlük test şartı kaldırıldı

24 Nisan 2021 Cumartesi, 17:33

ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin ve NFL Oyuncular Birliği’nin koronavirüs protokollerinin değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Ligin mevcut kurallarda olduğu gibi herhangi bir oyuncu ya da personeli aşı olmaya zorlamayacağı ancak aşı olanlara bazı ayrıcalıklar sağlayacağı ifade edildi.

KARANTİNA UYGULANMAYACAK

NFL Başkanı Roger Goodell tarafından değişiklikleri özetleyen ve takımlara gönderilen notta, ikinci doz aşısını olup üzerinden 14 gün geçmiş herkesin, temaslı olsalar dahi karantinaya alınmayacağı belirtildi. Ayrıca aşı olan oyuncu ve personelin haftalık test sayısının haftada bire indirileceği ve antrenman tesislerine giriş esnasından koronavirüs kurallarına uymak zorunda kalmayacakları ifade edildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Haberde, ayrıca 32 takımın tamamı ve NFL Oyuncular Birliği aşı konusunda bir eğitim programına katılmak için anlaşma sağladığı belirtildi. Ayrıca, lig yönetiminin oyuncular, takım çalışanları ve oyuncuların ailelerine aşı tedarik edebilmek için bir eczane ile anlaşma imzalandığı kaydedildi.