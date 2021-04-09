NFT nedir, NFT coin ne işe yarar?
NFT, tam adıyla non-fungible token son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Bir nevi dijital sertifika olan NFT'de, bir sanat eseri ya da resim fiziksel bir varlık olarak bulunmuyor. NFT için fiziksel dünyadaki koleksiyon parçalarının dijital yansımaları olarak adlandırılıyor.
Son dönemlerde özellikle sanat dünyasının blokchain
teknolojisiyle buluşmasıyla oldukça popüler hale gelen NFT’ler, dijital dünyada
hemen hemen tüm kesimlerin ilgisini üzerine çekmiş durumda. Tweet’lerden
videolara, dijital sanat eserlerinden, fotoğraflara pek çok şey NFT olarak açık
artıma ile satışa çıkar hale geldi. Peki NFT nedir? Nasıl üretiliyor ve ne işe yarıyor?
NFT COİN
NEDİR?
NFT (non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil
edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen
dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video
oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital
dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde
yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok
zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin
Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak
için kendi jeton standartları vardır.
NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik
dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak,
orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı
değildir. İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya
çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı
yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça,
NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.
NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla
enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar.
NFT NASIL
OLUŞTURULUR?
NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen, blok
zincirinde (dijital defter) depolanan bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok ağ
veya yardımcı program belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler
kriptografik bir belirteçtir ve karşılıklı olarak değiştirilemez. NFT, bir
dosyanın veya bir sanat eserinin, KnownOrigin, Rarible veya OpenSea gibi NFT
açık artırma pazarlarına yüklenmesiyle oluşturulur. Bu, dijital deftere
kaydedilen dosyanın kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden
satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturur. Bir sanatçı, bir eseri
temsil eden bir NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde
tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini oluşturabilir. NFT'nin alıcısı
"orijinal" dijital dosyaya özel erişim elde etmez. Belirli bir
çalışmayı NFT olarak yükleyen kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu
kanıtlaması gerekmez. NFT'ler için yaratıcının izni olmadan sanatın
kullanıldığı çok sayıda durum olmuştur.
NFT’NİN
DİĞER KRİPTO PARALARDAN FARKI NE?
“Non-Fungible Token”, bölünemeyen ve aynısından bir daha
üretilmesi mümkün olmayan dijital varlık (token) anlamına geliyor. “Fungible”
olan Bitcoin ve Ether gibi kripto paraların aksine, NFT’ler benzersiz dijital
varlıklardır. Bir örnekle açıklamak gerekirse bugün bir Bitcoin’i veya Ether’i
parçalara bölerek alıp satın alabilir ve aynı kripto parayı kendi biriminde
takas edebilirsiniz. Ancak özel bir dijital varlık olan NFT, bir benzeri
olmadığı için başka bir token ile takas edilemiyor. İçsel değeri ise üreticisi
veya yatırımcısı tarafından belirleniyor.
NFT’LER NASIL
ÜRETİLİYOR?
NFT’ler Ethereum geliştiricileri tarafından hazırlanmış
ERC-721 token standardına göre üretiliyorlar. Kullanıcıların blockchain’in
teknik dünyasında boğulmaması için işlemin kolayca gerçekleştirilmesini mümkün
kılan platformlar bulunuyor. NFT üretebilmek için ihtiyaç olan tek şey dijital
kripto para cüzdanı. NFT olarak üretilmek istenen dosya, bu platformlar
aracılığıyla IPFS sistemine yükledikten sonra NFT’nin değiştirilemeyecek
parametreleri belirleniyor. NFT’den kaç tane üretileceği, fiyatı, bir sonraki
satışında ne kadar pay ödenmesi gerekeceği, gibi özellikleri belirlendikten
sonra blockchain ağının işlem ücreti ödenerek NFT’ler üretilmiş oluyor. İşlemin
tamamlanmasıyla beraber NFT’ler, kripto para cüzdanına aktarılarak üretimin gerçekleştirildiği
tüm blockchain’de kayıt altına alınıyor.
NFT BİR
YATIRIM ARACI MIDIR?
NFT’ler tasarımları gereği diğer kripto para birimlerinden
farklı ve değerlerini emir tahtasından çok eseri üreten kişi veya yatırımcısı
belirliyor. Yatırım konusu, dijital sanat eseri üzerinden yorumlanacak olursa,
fiziksel sanat eserine yatırım yapmaktan çok da farklı yok. Benzer şekilde
koleksiyon parçası olarak satın alınan bir varlığın değerini, o varlığın ne
kadar nadir olduğu, yaşı ve kozmetiği gibi parametreler belirliyor.
SES GETİREN
NFT SATIŞLARI
Son dönemin en ilgi çeken satışları da NFT’leri gündeme taşıyor. ABD’li sanatçı Beeple (Mike Winkelmann),eserlerinden oluşan bir kolajı müzayede evi Christie’s tarafından düzenlenen açık artırmayla 69.4 milyon dolara sattı. NBA Top Shot uygulaması aracılığıyla satılan Lebron James’in smaç video NFT’si 77 bin dolara alıcı buldu. Twitter CEO’su Jack Dorsey’in tweet’i 2.9 milyon dolara Türk asıllı bir kişi tarafından satın alınırken, Elon Musk içerisinde GIF ve müzik olan tweet’ini NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Son günlerde ise Cüneyt Özdemir’in paylaştığı tweet 10 bin dolara satıldı.
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