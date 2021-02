Nicole Kidman’ın yeni imajı

12 Şubat 2021 Cuma, 11:33

The Undoing (2020)

Sinema endüstrisine 16 yaşında giren Nicole Kidman’ın 2003’ten beri filmleri gişe yapmıyor, yüzü de tehlikeli biçimde değişiyordu. The Hours (Saatler/2002) filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar’ını alan yıldızın kariyeri gittikçe bozuluyordu. Popüler üne kavuşmak için The Stepford Wives (Stepford Kadınları/2004), Bewitched (Tatlı Cadı/ 2005) gibi komedilerde oynadı. The Golden Compass (Altın Pusula) ile fantastik filmler modasına uydu. Politik gerilim The Interpreter (Çevirmen/2005), bilimkurgu The Invasion (İstila/2007), romantik epik Australia’da (Avustralya/ 2009) rol aldı. Müzikal komedi Nine’da (2010) yardımcı roldeydi.

Nicole Kidman’ın filmlerinin başarısızlıkları peşpeşe gelince ona gişe zehiri adı takıldı. Bu acımasız niteleme film başına 15 milyon dolar alan oyuncunun adını verimsiz bir yatırıma dönüştürdü. Oysa Nicole, Dead Calm’la (1989) farkedilmişti, Far and Away’de (Uzak Ufuklar/1990) adı doruğa çıkmıştı. İzleyicinin ondan bıkması karşısında Dogville, Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus, Margot at the Wedding gibi düşük bütçeli, bağımsız yaratıcı projelere, karmaşık karakterlere yöneldi.

Yakıştırılan gişe zehri etiketinden sonra ona yeni bir ad takıldı: Botoks kraliçesi. Daima mükemmel estetik operasyonlardan yana olan Hollywood, onun aşırıya kaçan düzeltmelerinden hoşlanmadı. Nedense Hollywood botoksa düşman kesilmişti, sinemacılar ifadesiz yüzlü yıldızlarla çalışmak istemiyorlardı. Nicole Kidman gizemli, soğuk havasıyla pek iş bulamaz oldu. “Çok utangacım, iletişim kurmakta zorlanıyorum. Kırmızı halıda yürürken korkmamak için kendimi hayali bir balonun içine sokuyorum” demesine karşın buzlar kraliçesi olmaktan kurtulamadı.

Rabbit Hole’da (Mutluluğun Peşinde/2010)

Bu dönemde çok az söyleşi yaptı, çünkü eski kocası Tom Cruise’un Scientology tarikatından, yeni kocası Keith Urban’ın uyuşturucu bağımlılığından, geç anneliğinden söz etmek istemedi. Basmakalıp, tornadan çıkmış görüntüsünden en kiısa zamanda kurtulmalıydı. 2006’da kendi yapım şirketi Blossom Films’i kurdu. İlk yaratıcı projesi Rabbit Hole’da (Mutluluğun Peşinde/2010) küçük oğlunu yitiren, yaşamına anlam bulmaya çalışan yaslı anne rolünü canlandırdı. Bu güç rolle üçüncü kez Oscar’a aday oldu.

Angelina Jolie’nin menajeri Geyer Kosinski, Kidman’a soğuk kadın imajından kurtulmasını önerince Just Go with It (Hayatım Yalan/2011) adlı komedi de buz olduğu sanılan ama aslında öyle olmayan bir rolle izleyicinin karşısına çıktı. Adam Sandler ve Jennifer Aniston’la karşılıklı oynayan Nicole filmde estetik operasyonla dalga geçti. Bu girişimler Kidman’ın mizah duygusu olan komik, erişilebilir biri olduğunu göstermek içindi. İkinci adımsa medyaya, basına bu değişimi haber vermekti.

Just Go with It (Hayatım Yalan/2011)

İtiraflara çok düşkün olan Amerikan toplumu Nicole’un açıklamalarını can kulağıyla dinledi:

“Botoks yaptırdım ama yüzümdeki sonuçtan hiç hoşnut kalmadım. Artık botokstan vazgeçtim, alnımı kırıştırabiliyorum”.

Nicole bu içten açıklamaları işe yaradı, herkes ona yürekten inandı. Yıldız günümüzde şöhretin, ünün anlık, geçici olduğunu da vurguladı:

“Karamsar filmler seçmekle suçlandım. Tüm filmlerimden gurur duyuyorum. Gişe hasılatları attan düşmek gibidir, toparlanıp yeniden atın sırtına binersiniz. Annem bana sabırlı, dirençli olmayı öğretti. Mutsuzken bile ilerlemelisiniz. Yaşam çok kısa, keşfetmen gereken çok şey var”.

Bombshell (Skandal/2019)

Kararlı ve güçlü Nicole Kidman, aynı zamanda yapımcısı olduğu TV dizisi Big Little Lies’da (2017-2019) kocası tarafından şiddete uğrayan Celeste Wright’tı. Bombshell’de (Skandal/2019) patronu tarafından taciz edilmek istenen haser spikeri Celeste Wright’tı. Susanne Bier’in HBO kanalı için çektiği mini dizi The Undoing’te doktor kocası tarafından aldatılan psikiyatrist Grace Fraser’dı. Jean Hanff Korelitz’in 2014 tarihli romanı You Should Have Known’dan uyarlanan The Undoing (2020) insanın gerçeği kendine göre nasıl algıladığını, gerçekle başetme kapasitesini yetkin bir anlatımla yansıtan psikolojik bir gerilim. Aynı zamanda sınıf ayrımını, Amerikan adalet sistemini de eleştiriyor. Müzikal komedi The Prom’da (2020) geçkin koro kızı Angie Dickinson’dı.



The Prom (2020)

Nicole Kidman, yapımcılığını üstlendiği The Undoing’le 2021 Altın Küre ödüllerinde en iyi kadın oyuncu kategorisinde aday oldu. Dizi, en iyi mini dizi, Hugh Grant erkek oyuncu, Donald Sutherland yardımcı erkek oyuncu dalında Hollywood Yabancı Basını tarafından aday gösterildi. The Undoing bu yılın en çok beğenilen mini dizisi oldu.

The Undoing (2020)

Games of Throne’un izleyici rekorunu da kırdı, ilk bölümüyle 28 günde 3 milyon seyirciye ulaştı. Nicole Kidman (53) emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor, onu uzun yıllar sinema ve TV sektöründe göreceğimiz kesin.