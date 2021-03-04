Niğde'de kadın cinayeti: Boşandığı kadını cadde ortasında bıçakladı!

Niğde’de boşandığı M.K. (47) tarafından cadde ortasında bıçaklanan Halime T. (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(DHA)
04 Mart 2021 Perşembe, 10:31
Niğde'de kadın cinayeti: Boşandığı kadını cadde ortasında bıçakladı!
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Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi'nde sabaha karşı, M.K. ile boşandığı Halime T. arasında cadde ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., Halime T.'yi bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halime T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, M.K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.


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