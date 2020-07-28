Nihat Özdemir Süper Kupa finalinin yerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa finalinin nerede oynanacağını açıkladı.
2019-2020 sezonu şampiyonu ile ZTK Türkiye Kupası şampiyonunu karşılaştıracak olan TFF Süper Kupa'nın Katar'da oynanacağı öğrenildi.
Futbola verilen ara nedeniyle Ocak 2021'de oynanması beklenen Süper Kupa finalinin gerek Covid-19 salgını, gerekse iklim koşullarından dolayı Katar'da oynanması gündemdeydi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in "Süper Kupa, Katar’da oynanacak. Hem kulüplerimiz para kazanacak hem de tanıtımımız olacak" dediği öğrenildi.
2006'dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya'da sahiplerini bulmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.
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