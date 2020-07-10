Nihat Özdemir’den 2010-2011 sezonu açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç’a seslendi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Ali Koç’un kendisine yönelttiği “2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?” sorusuna Aziz Yıldırım için, arkadaşları için, Fenerbahçe için savaşmış birisi olarak Fenerbahçe’yi şikeyle suçlayamayacağını belirterek “Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına bakın orada şampiyonun adı yazıyor, Fenerbahçe” cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Haziran ayında ekonomist muhabirinin şike ile ilgili sorduğu soruya "9 yıldır böyle bir olay yaşamadık" diyen Nihat Özdemir, Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti. Ali Koç'un "2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir" sorusunu yanıtsız bırakan Nihat Özdemir'in Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edilmesi gündeme gelmiş, kısa bir süre sonra Özdemir Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyeliğinden istifa etmişti.
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