Nihat Özdemir'den flaş yabancı oyuncu açıklaması!

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:56

Nihat Özdemir, katıldığı televizyon programında yabancı sınırından, seyircili maça kadar önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir için "Başakşehir 4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyordu. Bu sefer inat ettiler ve sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başakşehir'e hak ettikleri kupayı Pazar günü vereceğiz" diye konuştu.

DÜŞÜK KAPASİTE SEYİRCİ

Maçların ne zaman seyircili oynanacağı sorusuna da değinen Nihat Özdemir, ana hedeflerinin 2020-2021 sezonunun seyircili oynatmak olduğunu ifade ederek "Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." diye konuştu.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Çok tartışılan yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Nihat Özdemir, kulüplerin yabancı oyuncu oynatma ortalamasının 7,52 olduğunu belirterek "TFF olarak biz zaten 8 oyuncu hakkı verdik, kulüpler neden itiraz ediyor anlamış değilim, kadrolarında yine 14 oyuncu bulundurabilecekler, zarar söz konusu değil" tepkisini gösterdi.