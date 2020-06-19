Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye dönüş yolu kapalı!

19 Haziran 2020 Cuma, 08:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Spor Kulübü üyeliğinden istifa ederken, başkanlığa adaylık ihtimalini de mevcut tüzüğe göre ortadan kaldırdı.

Uzman hukukçu, Avukat Emin Özkurt, "Öncelikle istifanın hukuki tanımından bahsedecek olursak, istifa tek taraflı bir irade beyanıdır ve istifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla taraflar arasındaki ilişki sona erer. Bu nedenle Nihat Özdemir'in istifa dilekçesi kulübe ulaştığı anda Fenerbahçe ile ilişkisi sona ermiştir" dedi.

YENİDEN ÜYE OLAMAZ

Tüzük açısından da Özdemir'in istifasını değerlendiren Özkurt, "Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 6. maddesi uyarınca disiplin kurulunun önerisi doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olamazlar.

Sonuç olarak, Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kulübü üyeliğini istifa yoluyla sonlandırması sebebiyle tüzüğü 6. maddesi uyarınca kulübe yeniden üyeliği mümkün olmayacaktır" dedi.

Nihat Özdemir bir gün yeniden kulübe dönebilir mi, bunun olanağı var mı? Özkurt, bunun için tek bir yol olduğunu söylüyor:

"Tüzük değişmedikçe geri dönüşü mümkün değil. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi dernekler kaideleri ve prensipleri olan kuruluşlardır, hukuken tüzük değişikliği her zaman mümkün olsa da bu kuruluşların manevi şahsiyetlerine yapılmış sayılan ithamlara dair yaptırımları kolay kolay hafifletecek değişikliklere gitmezler"

70 yaşındaki TFF Başkanı Nihat Özdemir, 17 yıl yöneticilik yaptığı Fenerbahçe'ye bir gün başkan olmayı hayal ettiyse şayet, istifasıyla bu ihtimali de ortadan kaldırdı.

Kaynak: Ajansspor