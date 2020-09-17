Nijerya'da Boko Haram saldırısında 11 köylü öldürüldü
Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 köylü hayatını kaybetti.
Maiduguri'ye 90 kilometre mesafede bulunan Wasaram köyüne gelen Boko Haram üyeleri etrafa ateş açtı. Saldırıda 11 köylü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırının ardından güvenlik güçleriyle Boko Haram üyeleri arasındaki çatışmada çok sayıda terörist yaralı olarak kaçtı.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
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