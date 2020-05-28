Nijerya'da gerçekleşen silahlı saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'da gerçekleşen silahlı saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, yaklaşık 100 motosikletli silahlı kişi, Sokoto eyaletine bağlı komşu köyler Garki, Dan Aduwa, Kuzari, Katuma ve Masawa'da etrafa ateş açtı. Saldırılarda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Yüzlerce kişi korkudan evlerini terk ederken, saldırı nedeniyle tarım ürünleri zarar gördü. Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad A Sadiq, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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