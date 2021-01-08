Nijerya'da görülen mutasyonlu Covid-19 virüsü, daha şiddetli semptomlara neden olabilir'

08 Ocak 2021 Cuma, 04:07

Noel ve yılbaşı tatillerinin geride kaldığı dönemi laboratuvarda geçirerek Nijerya'da tespit edilen mutasyonlu virüsle ilgili genetik araştırmalar yapan Omilabu, Express'e açıklamalarda bulundu.

Nijerya'da tespit edilen virüsün İngiltere ve Güney Afrika'da görülenlerden açık ara farklı olduğunun altını çizen Omilabu, Nijerya'da şiddetli semptomlarla hastalığa yakalanan kişilerin sayısının arttığını vurguladı.

Mutant virüsün çok daha hızlı yayıldığının ve aynı anda bir ailenin dört veya beş üyesine bulaşabileceğinin altını çizen Omilabu, "Mutasyon, virüsler için doğal bir olay ancak yeni mutant virüsün yol açtığı hastalığın daha ağır formları, bu varyantın çok titiz bir şekilde incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

24 Aralık'ta Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkengasong, Nijerya'da yeni bir varyantın ortaya çıkmış gözüktüğünü, netleştirmek için daha fazla araştırma gerektiğini duyurmuştu.