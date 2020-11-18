Nijerya'da teşhisi konulamayan hastalık 50 kişiyi öldürdü!
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kogi eyaletinde “teşhis konulamayan hastalık” nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.
Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.
DAHA ÖNCE GİZEMLİ HASTALIK SARI HUMMA ÇIKMIŞTI
Nijerya’nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.
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